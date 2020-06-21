Эрбиль, Ирак, , 12:38 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что регион по-прежнему остается местом убежища для 1,1 млн сирийских и иракских беженцев. Об этом 21 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

«Курдистан остается безопасным местом для 1,1 млн беженцев из Ирака и Сирии, мы продолжим заботиться о них», — отметил Барзани.

Барзани также призвал международное сообщество оказать необходимую помощь для того, чтобы временно-перемещенные лица смогли вернуться в свои дома.

Напомним, в результате вторжения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ирак и Сирию многие мирные жители вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами. В Иракский Курдистан бежали порядка 2 млн человек.