Таруса, Калужская область, , 12:46 — REGNUM В Калужской области лидером по числу поющих соловьёв в 2020 году стала Таруса. В городе учли 82 поющих соловья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Поющий соловей Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

С 2017 года, когда координатором городского учёта стал краевед и любитель природы Алексей Зуев, тарусяне выявляют такое большое количество птиц, что город стал одним из самых соловьиных городов России. Здесь один поющий соловей приходится на 100 жителей. В Калуге было учтено более 30 птиц. Как и прежде, самым соловьиным местом в областном центре оказалось Пятницкое кладбище. На его территории установлено присутствие 12 самцов соловьёв.

«Учёт соловьев — важная природоохранная акция. Соловьи — прекрасные индикаторы состояния благоприятной окружающей среды и чистоты зеленых насаждений городов нашей области», — сказала министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

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