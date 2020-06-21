Волгоград, 21 июня 2020, 12:26 — REGNUM Государственные награды врачам, медсёстрам и фельдшерам вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации региона. Церемония прошла накануне Дня медицинского работника в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации области.
Награды получили 16 медиков Волгоградской области, как сотрудники ведущих клиник региона, так и представители коллективов районных больниц, работники станций скорой помощи, родильных домов и больниц малых городов региона.
С губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым министр провёл рабочую встречу, на которой обсудили меры по совершенствованию системы оказания медицинской помощи и первые результаты работы по созданию передовой онкослужбы в регионе.