Волгоград, , 12:26 — REGNUM Государственные награды врачам, медсёстрам и фельдшерам вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации региона. Церемония прошла накануне Дня медицинского работника в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации области.

Награды получили 16 медиков Волгоградской области, как сотрудники ведущих клиник региона, так и представители коллективов районных больниц, работники станций скорой помощи, родильных домов и больниц малых городов региона.

«В первую очередь хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто в эти сложные времена стоит на медицинских рубежах, кто продолжал работу по оказанию помощи в амбулаторно-клинических и стационарных учреждениях. Мы прошли с вами вместе эти месяцы, сумели в короткий промежуток времени объединиться, собрать все силы и организовать всё это», — отметил Михаил Мурашко.

С губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым министр провёл рабочую встречу, на которой обсудили меры по совершенствованию системы оказания медицинской помощи и первые результаты работы по созданию передовой онкослужбы в регионе.