Владимир, , 12:21 — REGNUM Во Владимирской области 21 июня подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них десять случаев выявлено в Вязниках, п девять — в Собинке и Владимире, по восемь — в Гусь-Хрустальном и Муроме, пять — в Коврове и четыре — в Александрове.

Всего в области зарегистрировано 3903 носителя вируса: 762 — во Владимире, 614 — в Гусь-Хрустальном, 485 — в Петушках, 352 — в Муроме, 323 — в Александрове, 272 — в Коврове, 215 — в Собинке, 164 — в Юрьеве-Польском, 137 — в Кольчугино, 110 — в Судогде, 114 — в Вязниках, 97 — в Киржаче, 74 — в Меленках, 65 — в Суздале, 52 — в Камешково, 28 — в Радужном, 26 — в Красной Горбатке, 13 — в Гороховце.

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