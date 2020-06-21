Москва, , 12:07 — REGNUM У вдовы знаменитого российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон найдена кокронавирусная инфекция. Она была срочно госпитализирована в клинический госпиталь в Лапино. Об сообщает Starhit. .

Близкие люди не могут понять, где Нелли Кобзон могла заразиться, так как практически не выходила из дома. Причем, во время карантина она себя чувствовала хорошо.

Напомним, что ранее от COVID-19 скончался известный сатирик Анатолий Трушкин.

На утро 21 июня в России за минувшие сутки зафиксировали 7728 новых случаев заражения коронавирусом. 109 человек умерли.