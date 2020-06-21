Белгород, , 12:06 — REGNUM Красочные открытки со словами благодарности врачам появились под окнами двух больниц Белгорода. Так художники граффити поздравили медиков с профессиональным праздником, сообщили 21 июня в пресс-службе правительства региона.

За труд поблагодарили сотрудников областной клинической больницы Святителя Иоасафа и городской больницы № 2 в Белгороде. В ближайшие дни ещё один рисунок появится на одном из корпусов инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского. С профессиональным праздником поздравил медиков губернатор Евгений Савченко.

«Дорогие работники и ветераны здравоохранения региона! Ваш труд самый благородный и уважаемый, а заслуги перед обществом бесценны. В этом году все столкнулись с угрозой коронавируса. Вы — каждый на своём участке — держите оборону от коварной инфекции, спасая жизни и здоровье земляков. Вы — настоящие герои! Без ваших знаний, опыта, мужества и смелости мы оказались бы бессильны», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Губернатор пожелал медработникам не забывать о своём здоровье.