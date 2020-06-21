Белгород, 21 июня 2020, 12:06 — REGNUM Красочные открытки со словами благодарности врачам появились под окнами двух больниц Белгорода. Так художники граффити поздравили медиков с профессиональным праздником, сообщили 21 июня в пресс-службе правительства региона.
За труд поблагодарили сотрудников областной клинической больницы Святителя Иоасафа и городской больницы № 2 в Белгороде. В ближайшие дни ещё один рисунок появится на одном из корпусов инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского. С профессиональным праздником поздравил медиков губернатор Евгений Савченко.
Губернатор пожелал медработникам не забывать о своём здоровье.