Тамбов, , 12:01 — REGNUM 53 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 21 июня в региональном оперативном штабе.

«53 новых случая сегодня. Из них: 20 мужчин, 31 женщина, 2 детей (девочка 8 лет, мальчик 12 лет). Возраст взрослых от 19 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, 53 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области за период пандемии положительные тесты на коронавирус выявлены у 4318 человек, 2300 пациентов выздоровели и выписаны. 18 человек скончались.

В больницах региона с диагнозом пневмония на данный момент находятся 412 человек.