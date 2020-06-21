Курск, , 12:00 — REGNUM В Курской области 21 июня зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 4482 случая заражения. Под медицинским наблюдением находится 1871 пациент: 139 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 92 — в Курской городской больнице № 6, 75 — в городском клиническом родильном доме, 64 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 26 — в Железногорской городской больнице № 1. 1475 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2585 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки. Скончались 26 человек.

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