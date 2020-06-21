Рязань, 21 июня 2020, 11:58 — REGNUM Поздравление с профессиональным праздником всем медикам региона опубликовал 21 июня на своей странице в социальной сети губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона отметил и практикующих врачей, и студентов.
Николай Любимов подчеркнул, что для медицинских работников праздник в этом году проходит в условиях невероятно напряжённого режима.
Всем врачам, медицинским работникам, организаторам здравоохранения губернатор выразил бесконечную благодарность.