Рязань, , 11:58 — REGNUM Поздравление с профессиональным праздником всем медикам региона опубликовал 21 июня на своей странице в социальной сети губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона отметил и практикующих врачей, и студентов.

Николай Любимов подчеркнул, что для медицинских работников праздник в этом году проходит в условиях невероятно напряжённого режима.

«В это непростое время вы с честью выполняете свой профессиональный долг, постоянно находясь в группе риска, на передовой. Огромное спасибо врачам других специальностей, которые решили поддержать коллег и вышли на борьбу с коронавирусом. Большую помощь оказывают преподаватели, ординаторы и студенты рязанского медуниверситета, медицинского колледжа», — написал губернатор.

Всем врачам, медицинским работникам, организаторам здравоохранения губернатор выразил бесконечную благодарность.