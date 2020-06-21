Краснодар, , 11:55 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 21 июня в региональном оперативном штабе.

«Среди заболевших 24 мужчины и 40 женщин в возрасте до 82 лет. Несовершеннолетних пятеро: двухлетний ребенок в Павловском районе, трёхлетний — в Северском, четырёхлетний в Краснодаре, пятилетний в Туапсинском, в Сочи заболел шестилетний ребенок», — уточнили в оперштабе.

Новые случаи подтвердились в 26 муниципалитетах, больше всего в Краснодаре, где выявлено девять новых носителей, а также в Армавире и Северском районе — по пять случаев.

Всего с 12 марта по 21 июня на территории края положительные тесты на коронавирус подтвердились у 5440 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 95,9. Из общего числа заразившихся 4181 пациент выписан с выздоровлением. 63 пациента с COVID-19 скончались. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек.