Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области за истёкшие сутки выздоровел 91 житель, ранее получивший положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 июня.

«За весь период в области выздоровели уже 4 тыс. 109 человек, в том числе за последние сутки — 91», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявили ещё 153 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время госпитализированы 690 пациентов с COVID-19. За сутки пять человек скончались.

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