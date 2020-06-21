Оренбург, , 11:52 — REGNUM В стационарах Оренбургской области с диагнозом COVID находятся 439 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

309 из них лежат в Оренбурге, ещё 62 — в Бузулуке. В Новотроицке находятся 28 пациентов, в Сорочинске — 17, Новоорске — 12, а Орске — 11.

31 пациент сейчас пребывает в тяжёлом состоянии. Шестеро находятся на аппаратах ИВЛ, а 104 получают кислородную поддержку.

Состояние 245 оренбуржцев оценивается как средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.