Тверь, , 11:49 — REGNUM 1955 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выздоровели и выписаны в Тверской области на 21 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ситуация с распространением коронавируса в Тверской области на 21 июня Пресс-служба правительства Тверской области

«По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 66 новых случаев коронавирусной инфекции. 1955 заболевших излечились от коронавируса», — сообщили в пресс-службе.

Всего на 21 июня в регионе подтверждено 3134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 1122 пациентов с положительными тестами на коронавирус изолированы, они находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 57 человек спасти не удалось.

В регионе продолжают наращивать объёмы лабораторных исследований на коронавирус — на 21 июня проведено 102 664 исследований, 1672 человека обследовали за минувшие сутки.