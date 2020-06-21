Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась 690 пациентам с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 июня.

В настоящее время медицинскую помощь врачи оказывают 690 пациентам, получившим положительный результат теста на коронавирус. К аппаратам ИВЛ подключены 49 человек. Коечный фонд заполнен на 30,6%. Вместе с тем под медицинским наблюдением продолжают находиться 11 тыс. 24 жителя региона, большинство из них на самоизоляции по месту жительства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён у 153 человек. Общее число случаев заражения инфекцией на Дону, по данным на утро 21 июня, достигло 8 тыс. 534 человек.

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