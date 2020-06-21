Иваново, 21 июня 2020, 11:40 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили 21 июня в региональном оперативном штабе.
«По состоянию на 21 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4017 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 83 диагноза)», — говорится в сообщении.
На 21 июня выписаны с выздоровлением 2276 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Скончались 35 пациентов с положительными тестами на коронавирус.