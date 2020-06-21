Юрюзань, Челябинская область, , 11:40 — REGNUM В Челябинской области водитель самосвала, который протаранил на трассе М-5 несколько легковых машин, выпущен на свободе. В отношении него следователи решили обойтись избранием меры пресечения в виде обязательства о явке, пишут СМИ.

По данным 74.ru, ходатайство об аресте ранее было подано в суд Катав-Ивановска. Но затем следователь его отозвал, сообщил изданию адвокат 36-летнего челябинца Евгений Горошко. Оказалось, что оснований для содержания гражданина под стражей нет. Он имеет постоянное место жительство, двоих детей, работу, а значит, не должен скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 16 июня возле города Юрюзань. На трассе М-5 у грузовика отказали тормоза и он въехал в двигавшиеся впереди легковые машины. Погибли два человека.

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