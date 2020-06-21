Тула, , 11:33 — REGNUM Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 21 июня.

«Это жители Ефремова, Щекинского и Киреевского районов в возрасте 68, 72 и 86 лет», — уточнили в оперштабе.

Также за последние сутки подтверждены положительные тесты на коронавирус у 86 жителей региона, 56 пациентов выписаны с выздоровлением.

Всего в Тульской области за период пандемии подтверждено 5973 случая заражения коронавирусом, 4541 выздоровели, скончался 81 человек.