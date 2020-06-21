Нью-Дели, , 11:49 — REGNUM Дыхательные практики йоги являются особенно актуальными в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 21 июня заявил в своем обращении по поводу дня йоги премьер-министр Индии Нарендра Моди, его слова приводит газета The Times of India.

По словам главы индийского правительства, йога укрепляет иммунитет организма и потому гражданам страны лучше включить практику пранаямы — контроля за дыханием в йоге — в свою каждодневную жизнь, так как она укрепляет дыхательную систему человека.

«Это особо актуально в наше время, когда коронавирус … наиболее сильно поражает дыхательную систему организма», — заявил Моди.

Также он отметил, что йога не имеет границ и не зависит от возраста, пола, расы, цвета кожи, вероисповедания и потому является достоянием всех.

Отметим, день йоги отмечается ежегодно 21 июня с 2015 года и эта дата была установлена Генеральной ассамблеей ООН по предложению главы индийского правительства, так как данная дата является днем летнего солнцестояния в Северном полушарии и имеет особенное значение во многих его культурах и странах.