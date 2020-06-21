Симферополь, 21 июня 2020, 11:24 — REGNUM За последние сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 13 граждан. Об этом 21 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 608 положительных тестов на новую инфекцию. Выздоровевших за весь период — 403 человека.
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