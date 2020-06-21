Москва, , 11:16 — REGNUM Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил работников медицинской сферы с их профессиональным праздником. Соответствующее сообщение 21 июня размещено на странице московского градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

"С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители скорой помощи, ординаторы, студенты — все медицинские работники!», — написал на своей странице мэр Москвы и поблагодарил их за тысячи спасенных ими жизней.

Также он указал, что в наиболее трудный для ответственного здравоохранения период за последнее время — пандемию коронавируса — медицинские работники смогли проявить все своим самые лучшие человеческие и профессиональные качества.

Кроме этого, Собянин выразил благодарность медработникам, как от имени жителей Москвы, таки от себя лично.

«Низкий вам поклон. Счастья вам, заслуженного уважения, удачи и, конечно же, здоровья. С вашим профессиональным праздником!», — заключил он в своем поздравлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее указ о награждении работников медицинской сферы и учреждений науки за их вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции подписал президент России Владимир Путин.