Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Свердловской области за 20 июня зафиксировал ещё 207 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

В Екатеринбурге диагноз подтверждён у 103 человек. Также его обнаружили у жителей Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Невьянска, Ревды, Первоуральска, Красноуфимска, Качканара, Краснотурьинска, Режа, Берёзовского, Дегтярска, Верхней Туры, Верхней Пышмы, Сосьвы, Среднеуральска, Серова, Североуральска, Каринска, Камышлова, Артёмовского и в Горноуральском, Белоярском, Арамильском, Ачитском Талицком и Сысертском городских округах.

Всего в регионе подтверждено 10 932 случая заражения коронавирусом. Выписаны после выздоровления — 5496 пациентов.