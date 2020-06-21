Ярославль, , 11:03 — REGNUM Участники программы «Молодая семья» из Ярославля записали видеообращение к Владимиру Путину, размещенное в социальных сетях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обращение молодых семей Скриншот видеозаписи

Семьи просят президента помочь с получением субсидий на приобретение квартир. Объем финансирования программы ежегодно сокращается, почти все деньги уходят на многодетные семьи.

«Семьи стоят в очереди с 2011 года, ожидание составляет более 9 лет. Выдают около 50 сертификатов (в год — ИА REGNUM), которые уходят на многодетные семьи. Вторая проблема программы, которая усугубляет первую, это пункт о возрастном ограничении участников. Те участники программы, которые достигли 36-летнего возраста, исключаются из программы, несмотря на то, что люди отстояли в очереди от 6 до 10 лет», — говорят участники программы в обращении к Владимиру Путину.

ИА REGNUM ранее не раз рассказывало об этой ситуации. Молодые семьи обращались к городским и областным властям, но реальной помощи не получили.

Мы обратились к депутатам всех уровней, а также к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Но, к сожалению, ситуация не меняется. Единственное, что мы смогли добиться, это выделение 30-процентной квоты на семьи, не имеющие статуса многодетных. Но эта квота начинает действовать с 2021 года. И при нынешнем финансировании программы никак не изменить критическую ситуацию, сложившуюся в городе Ярославле, — говорят участники программы.

Молодые семьи просят увеличить финансирование программы, отменить возрастное ограничение, а также ввести другие меры поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередь по «Молодой семье» в Ярославле движется назад