Москва, , 10:53 — REGNUM В Российской Федерации за сутки выявлены 7728 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает сегодня, 21 июня, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7728 в 84 регионах», — сообщили в штабе.

Уточняется, что 2335 (30,2%) из новых случаев не имеют клинических проявлений.

Таким образом, с начала пандемии в России зарегистрированы 584 680 случаев заражения COVID-19. Коронавирус выявлен во всех субъектах Федерации.