Львов, Украина, , 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины. Об этом 21 июня сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным источника, кладоискатели обнаружили в лесу в городе Мостиска Львовской области два молочных бидона с книгами, журналами и документами указанных националистических организаций, датированные 1940−1950 годами.

Также в тайнике нашли билет члена НКВД, который якобы «пытался прорваться в ряды ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

При этом искатели кладов предположили, что среди найденных бумаг могут быть также документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака.

«Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы», — заявил один из кладоискателей.

Кроме этого, известно, что найденные документы переданы местный краеведческий музей и их должны отправить на реставрацию.

Напомним, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под командованием Романа Шухевича и идеологическим руководством Степан Бандеры виновна во многих зверствах и преступлениях во время Второй мировой войны. Наиболее жестоким из них стал геноцид польского населения региона, устроенный ею в 1943 году и вошедший в историю как Волынская резня. По разным оценкам, её жертвами стали около 80 тыс. поляков.