Обнинск, Калужская область, , 11:22 — REGNUM С начала пандемии 540 медиков пожаловались на «неправильность выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией», сообщает независимый новостной портал Обнинска «Obninsk.name» со ссылкой на начальника отдела кадров Минздрава Калужской области Марину Астаповскую.

По словам представителя ведомства, министерство получает нарекания сотрудников через различные источники информации. В основном обращения касаются нарушения в системе областных и федеральных выплат. По состоянию на 20 июня все полученные сообщения были рассмотрены по существу. Их отправителям дан ответ и разъяснения. В региональном Минздраве, считают, что «такие обращения — результат недостаточной разъяснительной работы руководителей лечебных учреждений».

Как сообщало ИА REGNUM, врио калужского губернатора Владислав Шапша на встрече с главными врачами лечебно-профилактических учреждений региона заявил о дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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