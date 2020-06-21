Калуга, , 11:19 — REGNUM Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области присоединились к акции поддержки и благодарности российским врачам. Совместно с Ассоциацией предпринимателей индустрии красоты (АПИК) общественники в рамках «Красивая акция: от сердца к сердцу» передали 150 сертификатов на посещение салонов красоты медицинскому персоналу «красной зоны» калужской областной клинической больницы, сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM.

Сертификаты на посещение салонов красоты передали общественники медикам калужской областной клинической больницы Фото пресс-службы ОНФ в Калужской области

«Слова благодарности хочется выразить медикам, которые сегодня находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Знаем, в каких условиях приходится работать нашим докторам и медсёстрам: сейчас многие из них не бывают дома, не видятся с семьями. Хочется их поддержать, и «Красивая акция: от сердца к сердцу» призвана подарить медикам несколько приятных минут. Надеемся, что они останутся довольны от услуг салонов красоты, которыми смогут воспользоваться до конца 2020 года», — сказала активист ОНФ в Калужской области Ирина Малыхина.

«Красивая акция: от сердца к сердцу» — это совместный проект ОНФ и АПИК, реализующийся в рамках всероссийской акции #МыВместе.

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