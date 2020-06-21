Москва, , 10:21 — REGNUM Большинство российских туристов готово возобновить свои путешествия во второй половине текущего года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса Biletix.

Опрос был проведен среди 2 тысяч пользователей сервиса и показал, что 87% из них уже во второй половине 2020 года готово вновь начать свои поездки.

Также 65% опрошенных готовы поехать на время отпуска, 20% — посетить своих родных и близких и ещё 7% — поехать в командировку.

«Восстановление спроса на путешествия растет опережающими наши прогнозы темпами», — указал глава компании Игорь Константинов и отметил, что продажи билетов на авиарейсы уже достигли 25% от аналогичного периода 2019 года, а железнодорожных билетов — до 23%, при том, что сервис планировал восстановление продаж билетов на уровне 50% от показателей прошлого года только к концу года нынешнего.

Кроме этого, уточняется, что пандемия не оказала большого влияния на формат поездок и 80% опрошенных указали, что они не собираются сокращать положительность своих поездок, а ещё 90% — что им наиболее комфортным способом передвижения является самолет.

При этом наиболее популярными направлениями поездок пользователи сервиса посчитали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселону и Калининград.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 июня представители туристической отрасли заявили, что рекомендации представителей Роспотребнадзора, разработанные для туристической сферы в свете пандемии коронавируса, выглядят формально и влияют на цены для туристов.