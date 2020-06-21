Лестер, Великобритания, , 09:49 — REGNUM В Великобритании восьмиклассникам школы при церкви Святого Павла в городе Лестер задали написать сочинение на тему собственных похорон. Об этом пишет британская газета The Sun.

Школьникам раздали анкеты, в которых содержались вопросы, касающиеся их похорон. К примеру, детям предлагалось ответить, какие цветы они хотели бы видеть на своей могиле, а также какая музыка должна звучать во время траурной церемонии. Также школьникам предложили описать дизайн их гроба, в котором они хотели бы быть похоронены. На основании анкеты предлагалось написать целое сочинение о собственных похоронах.

Позднее руководство школы принесло извинения ученикам их родителям, заявив, что задание было выслано восьмиклассникам по ошибке.