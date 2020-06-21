Москва, , 09:49 — REGNUM Более 60 деревьев было повалено за минувшие сутки на территории столицы России грозовыми порывами ветра, скорость которого местами достигала 18 м/с. Об этом 21 июня сообщил знакомый с ситуацией источник, его слова приводит «Интерфакс».

Также, по данным источника, во время падения одного из деревьев пострадал мужчина в возрасте 40 лет и ещё два человека были отправлены в больницу в результате удара молнии на территории парка «Коломенское».

Кроме этого, он рассказал, что в настоящее время все трое пострадавших находятся на госпитализации в удовлетворительном состоянии и их жизни ничего не угрожает.

Отметим, как сообщало, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с начала июня выпало почти две месячные нормы осадков.