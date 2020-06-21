Москва, , 09:40 — REGNUM В Москве от COVID-19 за минувшие сутки смогли излечиться 1007 пациентов. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 135 556 человек. Об этом сегодня, 21 июня, сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов», — рассказала чиновница.

Ракова подчеркнула, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.