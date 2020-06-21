Ташкент, 21 июня 2020, 09:36 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 191 случай COVID-19. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает министерство здравоохранения Узбекистана.
К сегодняшнему дню общее число случаев COVID-19 в Узбекистане составляет 6216.
Скончались 19 человек. 4290 человек выздоровели.
Режим карантина в Узбекистане продлен до 1 августа. Все регионы республики поделены на зоны, в зависимости от распространения COVID-19. «Красная» зона — самая опасная. «Желтая» — средняя опасность, «Зеленая» — безопасная.