Москва, , 09:12 — REGNUM Соблюдение режима дня, сбалансированное питание и умеренные нагрузки в большинстве случаев помогут повысить иммунитет, который мог снизиться во время соблюдения жителями России режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса. Об этом 21 июня рассказал ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев, его слова приводит РИА Новости.

«Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление», — заявил ученый.

Кроме этого, он указал, что ученые пришли к выводу, что режим самоизоляции может стать причиной снижения иммунитета в результате «многочисленных гермокамерных экспериментов, проведенных в ИМБП», в ходе которых было выяснено, что такие факторы изоляции как психологический стресс, изменение режима сон-бодрствование, малая подвижность и снижение антигенной нагрузки могут вести к нарушению иммунитета организма.

При этом Пономарев подчеркнул, что одну из главных ролей в нарушении иммунной защиты организма человека играет психологический стресс и рассказал, что для выявления такого рода нарушений нужен иммунологический анализ, однако их можно определить и по некоторым косвенным признакам.

«Косвенным признаком дисбаланса в системе иммунитета может служить реактивация латентных внутриклеточных инфекций, таких как простой герпес», — уточнил врач.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов проведенного аналитическим центром НАФИ исследования стало известно, что почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.