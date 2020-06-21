Пекин, , 09:04 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны на текущий момент, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Общее число заболевших в специальном административном районе (САР) Гонконг в Китае достигло 1128 случаев, включая четверых погибших и 1077 выздоровевших. В САР Макао выявлено всего 45 заболевших и столько же выздоровевших.

На Тайване подтверждено в общей сложности 446 заболевших, включая семерых погибших. Общее число выздоровевших достигло 434 за все время эпидемии. На материковой части Китая выявлено всего 83 378 заболевших, включая 4634 погибших и 78 413 выздоровевших.