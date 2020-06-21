Пекин, , 08:57 — REGNUM Еще трое пациентов, переболевших COVID-19, были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению за прошедшие сутки, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Всего 331 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжают оставаться на лечении в больницах Китая, в том числе 15 человек тяжелом состоянии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР,

Всего 78 413 человек было выписано из больниц страны по выздоровлению за прошедшие сутки. Общее число заболевших в Китае достигло 83 378 человек за все время эпидемии, из них 4634 человека скончались.