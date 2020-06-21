Пекин, , 08:51 — REGNUM На материковой части Китая подтвержден один новый «импортный» случай COVID-19, сообщает 21 июня агентство «Синьхуа».

Общее число таких случаев за все время эпидемии в Китае достигло 1869. Один новый случай пришелся на провинцию Фуцзянь. Среди импортных пациентов, 1787 было выписано из госпиталей по выздоровлению, еще 82 человека продолжают получать медицинскую помощь. Смертей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае подтверждено 26 новых случаев заражения COVID-19, из которых 22 приходятся на Пекин.