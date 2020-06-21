Минск, , 08:54 — REGNUM Порядка 270 административных протоколов было составлено в отношении задержанных в Белоруссии граждан 19 июня и в ночь на 20 июня, сообщает 20 июня со ссылкой на министерство внутренних дел Белоруссии портал TUT.BY.

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Напомним, в пятницу, 19 июня, в городах Белоруссии проходили акции в поддержку заключенных в Белоруссии политиков и активистов, а также в этот день в белорусских городах состоялись последние пикеты по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии. В ходе данных мероприятий были задержаны более сотни человек.

Административные протоколы по информации МВД составлялись в основном «за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».