Пекин, , 08:50 — REGNUM В Пекине подтверждено 22 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, а также три случая подозрения на заболевания и три бессимптомных случая, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, с 11 по 20 июня в Пекине было выявлено 227 подтвержденных локальных случаев COVID-19. Все они связаны с крупнейшим оптовым рынком «Синьфади». Все пациента находятся в больницах на лечении.

В то же самое время 18 бессимптомных случаев по-прежнему остаются под наблюдением медиков, а также один «импортный» случай.

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