Шицзячжуан, Китай, , 08:50 — REGNUM В китайской провинции Хэбэй на севере страны выявлено три новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, один случай пришелся на пациента, работавшего в Пекине близ оптового рынка фермерской «Синьфади», где недавно был выявлен целый кластер заболевших. Еще два человека контактировали с заболевшими ранее.

В Хэбэе нет ни одного нового бессимптомного случая инфицирования. Всего 537 человек, которые находились в контакте с заболевшими, были взяты под медицинское наблюдение. Еще 10 бессимптомных пациентов наблюдаются в больницах региона.

Всего в Хэбэе было зарегистрировано 334 локальных случая COVID-19, а также еще 10 привнесенных в регион из-за рубежа.