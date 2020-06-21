Лима, , 08:06 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось до 251 338, из них 3 413 — новые, 20 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Также в стране за последние сутки зарегистрирован 201 погибший от осложнений при COVID-19. Общее количество летальных исходов среди пациентов с данным заболеванием достигло 7 861.

С начала пандемии в Перу проведено 1 482 563 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Перу опередило Испанию по масштабам распространения коронавируса и вышла на шестое место по этому показателю.

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