Талса, США, , 07:52 — REGNUM Школы в США, очное обучение в которых было прекращено из-за пандемии коронавируса, могут возобновить свою работу осенью, считает американский президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил на митинге в городе Талса, 20 июня передает телеканал Fox News.

Дональд Трамп «Мы должны открыть их. Осенью мы их откроем».

Глава государства напомнил о ситуации в штате Нью-Джерси, где среди тысячи жертв заболевания COVID-19 был только один пациент младше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Дональд Трамп заявил, что школам в США необходимо возобновить свою работу.

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