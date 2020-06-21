Нью-Дели, , 07:44 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки скончались 306 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Таким образом число жертв осложнений COVID-19 на индийской территории достигло 13 254 человек. Также за 20 июня в Индии выявили около 15,4 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 410 461 случай заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что занятие йогой помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Он заявил, что пока в мире не изобретена вакцина от COVID-19, необходимо обращаться к другим методам борьбы с коронавирусом нового типа.

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