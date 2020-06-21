Москва, 21 июня 2020, 07:39 — REGNUM Уничтожение памятников видным историческим деятелям в США как разрушительные для этой страны события оценил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По мнению сенатора, происходящее в США указывает на то, что идея об исключительной роли Соединенных Штатов в мире больше не актуальна.
«Это время закончилось. Миф о «граде на холме» мертв», — заключил Пушков.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Алексей Пушков написал в Twitter о том, что миф о военном всесилии США в мире рушится.
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