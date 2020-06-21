Москва, , 07:39 — REGNUM Уничтожение памятников видным историческим деятелям в США как разрушительные для этой страны события оценил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Алексей Пушков «Так называемые «протестующие», а на деле погромщики, снесли памятники Колумбу, Вашингтону, автору гимна США. И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие».

По мнению сенатора, происходящее в США указывает на то, что идея об исключительной роли Соединенных Штатов в мире больше не актуальна.

«Это время закончилось. Миф о «граде на холме» мертв», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Алексей Пушков написал в Twitter о том, что миф о военном всесилии США в мире рушится.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Путин развеял миф о военном всесилии США