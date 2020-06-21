Токио, , 07:31 — REGNUM Одна из крупнейших японских авиакомпаний Japan Airlines намерена выдать каждому из сотрудников по 150 тыс. иен (около $1,4 тыс.) в качестве меры поддержки в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, сейчас в компании работают около 36 тысяч человек. Первые выплаты финансовой поддержки для сотрудников авиаперевозчик может начать уже в июле. При этом для экономии средств компании от бонусов откажется председатель правления Japan Airlines Ёсихару Уэки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines перестали требовать от стюардесс носить обувь на каблуках. Теперь им разрешили выбирать обувь с более высокой подошвой любой модели, кроме кед, кроссовок и сандалий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии стюардессам разрешили не носить обувь на каблуках