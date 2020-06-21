Берлин, , 07:16 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 687 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ выросло до 189 822. При этом институт пересчитал данные по количеству летальных случаев от осложнений COVID-19. Еще сутками ранее институт сообщал о 8883 умерших, однако сейчас этот показатель составляет 8882. Подробности этого изменения не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня власти Германии отчитались о количестве загрузок мобильного приложения для контроля распространения коронавирусной инфекции. По их данным, мобильное приложение загрузили 9,6 млн раз. Эта программа позволяет отслеживать контакты владельца смартфона с владельцами других устройств, на которых установлено приложение. В случае выявление заражения, смартфон может предупредить контакты пользователя об этом.

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