Сеул, , 06:58 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 12 421 после получения положительных результатов анализов еще 48 пациентов, 21 июня сообщается на сайте южнокорейских Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Отмечается, что из числа новых случаев 40 имеют местное происхождение, а восемь — были завезены из-за других стран. Большинство — 17 заразившихся — были зарегистрированы в столице страны Сеуле.

С начала пандемии в республике от осложнений при COVID-19 умерли 280 больных, а 10 868 человек — выздоровели. Было проведено 1,17 млн исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейские власти продлили до 19 июля продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий для граждан страны из-за угрозы распространения коронавируса.

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