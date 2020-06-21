Сантьяго, , 06:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Чили намерено включить в статистику летальных случаев от болезней, вызванных новым коронавирусом, еще более трех тысяч смертей, не учтенных ранее, заявил глава департамента эпидемиологии страны Рафаэль Арос на пресс-конференции.

«Число смертей, возможной или вероятной причиной которых был коронавирус, достигает 3 069», — заявил он.

По словам Ароса, эти случаи не попали в статистику, так как не были подтверждены лабораторно. Он отметил, что некоторые из этих случаев будут либо подтверждены, либо исключены из статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, к 21 июня в Чили подтвердили 236 748 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 4295 человек.

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