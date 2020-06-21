Тегеран, , 16:44 — REGNUM 20 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 115 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 9507. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 115 новых смертей общее число погибших возросло до 9 507 человек. «За последние 24 часа было обнаружено 2322 новых случая заражения COVID-19, около 595 человек были госпитализированы», — сообщила пресс-секретарь.

Лари также подчеркнула, что в общей сложности по стране 202 584 иранца были подвержены заражению COVID-19, причем около 161 384 из них были выписаны из больницы и выздоровели от этого вируса.

По её словам, 2842 пациентов в настоящий момент находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. При этом, что на сегодняшний день ю в Иране было проведено 1 395 675 обследований на выявление заражения COVID-19.