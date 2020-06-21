Тегеран, , 16:57 — REGNUM 20 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что новый учебный год начнется 5 сентября с учётом осуществления протоколов безопасности для сдерживания пандемии коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в комитете по борьбе с COVID-19, Рухани заявил, что иранский народ, медицинский персонал и все официальные лица должны развернуть широкую кампанию против вируса в течение следующих 123 дней.

Подчеркнув тот факт, что вакцины от вируса нет, Рухани отметил: «Мы будем готовиться к долгосрочной борьбе». Президент Ирана также призвал людей соблюдать правила социального дистанцирования, личную гигиену и носить маски. Он отметил, что ношение маски станет обязательным в некоторых районах.

Рухани высоко оценил успехи Ирана в борьбе с коронавирусом по сравнению с другими развитыми странами, заявив, что главной причиной этого успеха является сотрудничество, единство и сопереживание.