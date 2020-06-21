Мельбурн, Австралия, , 06:09 — REGNUM Власти австралийского штата Виктория продлили режим чрезвычайной ситуации из-за роста зараженных коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что за 20 июня в штате выявили 19 случаев заражения коронавирусом. При этом уже в течение пяти дней ежесуточно выявляют более десяти зараженных. В связи с этим власти штата решили продлить режим ЧС еще на четыре недели — до 19 июля.

Отметим, что на штат Виктория приходится 1836 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Это составляет около четверти всех выявленных случаев в Австралии.