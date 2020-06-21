Мехико, , 06:07 — REGNUM 175 202 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Мексике, в том числе 4717 — за последние сутки, заявил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломиа 20 июня в ходе пресс-конференции.

За истекшие 14 дней заражение коронавирусом было подтверждено у 23 567 человек. При этом количество летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 в стране возросло на 387 и составило 20 781 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мексиканской столице из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили продлить до 29 июня красный сигнал эпидемиологической опасности.

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